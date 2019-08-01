恒指昨跌368點，收報27,777點，成交金額602億元。聯儲局議息前夕外圍股市受壓，市場擔心即使一如預期減息0.25厘，但假如議息聲明鷹派，例如表明毋須持續減息，甚至如前主席耶倫所言僅減息1次的話，美股以外的全球股市便會掉頭下跌。中國7月份PMI也欠佳，香港第二季經濟也偏弱，按年僅增0.6%，港資股下跌，近日的示威活動只是導火線，與基本因素關係更大。

恒指一度跌逾400點，之後曾大幅收窄至約200點，不同行業普遍下跌，燃氣股則逆市跑出。本地地產股仍受壓但跑贏大市。中國7月官方製造業PMI為49.7，略勝預期的49.6和前值的49.4，但仍維持收縮狀態，而非製造業PMI為53.7，則遜於預期的54和前值的54.2，創去年11月份以來新低，經濟數據仍是穩中偏弱。考慮到中央政治局會議下半年經濟政策的定調偏向保守及防守性，沒有提及任何刺激措施，資金很可能仍集中在少數經濟敏感度低的板塊，如科技、醫藥、5G等。

儲局聲明倘偏鷹 股市恐轉跌

香港第二季經濟按年升幅與首季持平，當中投資和出入口貨品跌幅影響最大，依次按年跌12.1%、5.4%及7%。投資已連續3個季度負增長，2018年第四季和今年首季分別倒退5.8%及7%，第二季更急跌12.1%，反映企業投資意欲不斷下跌。正常來說，企業作出投資決定，往往要6個月至12個月策劃，考慮到去年中美貿易戰升級，中國經濟在去槓桿下也表現疲弱，本港經濟表現欠佳，部分也是去年的問題在實體經濟中陸續浮現。

另一個問題是住戶支出疲弱。由去年第二季至今，依次是增長6%、4.8%、2.7%、0.4%以及1.2%。由去年起的跌浪，與股市不振、樓市疲弱有關，而首季起港股與樓市回暖，今年第二季消費也有所改善。

中美新一輪貿易談判已結束，沒有達成任何共識或進展，不明朗因素仍在，投資方面難有太大起色。港股及樓市近期再吹淡風，加上示威活動持續，就連屈臣氏也指7月份銷售錄得雙位數字跌幅，第三季經濟按年料會更差，甚至有機會出現按年負增長。

恒生向下突破 匯控或步其後塵

經濟數字只是一些統計數字，並不能反映真實情况。相比之下，租金會是更好的指標。很可惜，由商廈、零售以至住宅租金，都有點見頂或升不起的情况。戴德梁行指出，中資企業租賃需求疲弱，加上在中美貿易摩擦影響下跨國企業愈加重視控制成本開支，商廈需求疲弱，全港整體平均租金出現5年以來首度下跌。傳統核心區，包括中區超甲級寫字樓及灣仔/銅鑼灣的租金的跌幅擴大，分別按季下跌1.2%及2.0%，中區租金則微跌0.7%。

零售方面，今年市道持續轉差已是共識，萊坊昨日發表《香港每月物業市場報告》，更預計優質街舖租金將下調10%。住宅方面，雖然新增供應量不足，但根據差估署數字，A類、B類及C類單位的租金指數，6月份按年僅升2.18%，而此前兩年的6月份則分別升10.4%及5.9%。

本港甲級商廈、街舖和住宅新供應極為有限，租金升幅轉弱甚至下跌，一定是需求出現重大問題的訊號。作為百業之母的銀行，恒生（0011）已向下突破，筆者擔心匯控（0005）也會步其後塵。下周業績期便會清楚最新情况。

[張兆聰 還看今朝]