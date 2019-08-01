聯儲局凌晨2時公布議息聲明，一如預期將基準利率下調四分之一厘。對上一次減息已是2008年底，當時聯儲局為應對金融海嘯，將利率降至接近零水平，然後利率維持在該水平7年。聯儲局稱，鑑於環球形勢對經濟前景的影響，以及通脹壓力低迷，官員決定將聯邦基金利率的目標區間降至2厘至2.25厘。聯儲局將於8月完成縮表，比原先進度提前兩個月。今次議息聲明有8票贊成，兩票反對。投反對票的分別是堪薩斯城聯儲銀行行長喬治及波士頓聯儲銀行行長羅森格倫，他們傾向利率維持不變。

今次議息聲明對美國經濟的描述，跟6月的內容大致相同。官員認為，美國勞動力市場依然強勁，近幾個月職位增長穩健，失業率仍然很低，經濟活動適度擴張。雖然家庭支出有所增長，但商業固定投資的增長疲軟，且整體通脹和核心通脹增長持續低於目標。聯儲局重申，減息之後，前景的不確定性仍然存在，將繼續監測經濟數據，並迅速採取適當措施維持擴張。市場人士認為這表述反映聯儲局有機會今年內再減息。

議息聲明公布後，美元抽升，美匯指數由98.1升至98.4。兩年期國債孳息升2點子至1.83厘。但10年期債息先升後回落，跌至2.01厘水平。金價則先跌後回穩，返回每盎司近1430美元。美股則回落，標普指數由公布前的3014點，跌至3004點。

聯儲局過去25年來，曾第5次由加息轉向減息。在此前4個例子當中，聯儲局並非減息一次。在1995年和1998年，聯儲局在幾個月內輕微減息3次，避免了經濟衰退。在2001年和2007年，聯儲局持續大幅減息，以提振經濟。聯儲局官員早前曾引用1990年代的例子，盼透過輕微減息維持經濟擴張。

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