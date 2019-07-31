澳門立法會議員區錦新今日上載的立法會會議前發言稿指，質疑為何將於年內通車的澳門輕軌股份公司，要由澳門政府出資96%，工商業發展基金及科學技術發展基金各佔3%股權。他認為，既然博牌到期在即，若政府邀請博企參資經營，他相信任一家博彩企業都非常樂意參資。他更建議，訂明凡獲澳門賭牌之公司，均屬輕軌股份當然股東，佔股份若干。

區錦新指出，澳門政府既與港鐵（0066）旗下港鐵（澳門）簽訂為期80個月，合約總值57.1億港元的「輕軌系統氹仔線營運及維護服務合約」，澳門輕軌公路又非直接營運即將投入服務的輕軌，而只是監察港鐵（澳門）的輕軌營運服務，因此這個政府全資公司的成立的意義，幾乎完全失去。他認為，要真正令輕軌公司的營運貼近商業運作，就應真正商業投資參與，或最少應非全部由公帑來經營。他更批評，輕軌站點可能連一個小商店的位置也沒有預留，車票收入幾乎是未來輕軌收入的唯一來源，在如此狀況下，輕軌系統是典型的「蝕本貨」。

區錦新留意到，博彩牌照到期在即，若政府邀請博企參資經營，相信任一博企都非常樂意參資，原因是輕軌路線的佈局，最大得益者相信還是各大博企。他更指，博彩業還是專營時代，澳門旅遊娛樂已參與機場公司、澳廣視、電力公司等投資，絕大部份是應澳葡政府明示或暗示而為之，他相信，博企參與投資，尤其是長線的，即時不一定有豐厚回報的，博企都是願意參與的。他認為，由博企拿出真金白銀來投資，在董事會有決策權，在營運上有實際參與，可為輕軌公司帶入真正的商業元素。總比名義上是公司，實質上還是一班官僚用公帑來經營那種「換湯不換藥」。

他說，賭牌到期在即，各大博企相信亦極珍惜可表現其承擔更多社會責任的機會。若修改公司章程訂明凡獲澳門賭牌之公司均屬輕軌股份當然股東，佔股份若干，均有責任出資及按其股份比例承擔輕軌的盈虧，同時，也對輕軌的營運有建議及參與決策之權利。他認為，各大博企都有優秀的商業營運團隊，若能讓其就輕軌營運有建議及參與決策之權，將有利於為輕軌營運帶入更多的商業元素，減少其虧損情況。