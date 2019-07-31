電能實業（0006）公佈6月底止中期業績，期內受匯率變動因素影響，加上英國及港燈（2638）提供貢獻減少，導致股東應佔溢利為37.91億元，按年減少8%。不過，該集團每股派中期息維持在去年度的0.77元水平不變。

電能指出，受到英鎊疲弱及旗下UK Power Networks(UKPN)自今年一月開始，不再確認非現金收入影響，令英國業務整體貢獻少於去年，但是來自英國UKPN的現金收入及分派，則不受影響。UKPN則繼續為電能帶來最大溢利貢獻。英國業務提供溢利達18.25億元，按年減少17.23%。

澳洲業務續表現理想，但受到不利匯率變動影響下，溢利貢獻只有7.42億元，按年減少10.6%。位於加拿大、荷蘭、葡萄牙、泰國及新西蘭的項目，則提供穩定的溢利貢獻，期內提供溢利3.56億元，按年減少10.33%。內地珠海及金灣電廠期內經營順暢，取得溢利達2.54億元，按年增長8.55%。

香港港燈方面，在新的管制計劃及連串資本工程計劃，藉此推動燃氣發電佔整體發電佔比至70%，首台燃氣機組將於明年初投產。電能從港燈方面錄得溢利按年大減27.74%，只有2.37億元。

在財務方面，電能手持現金進一步減少至38.8億元，較去年尾減少25.79%。淨持現金水平亦只有4.79億元，亦較去年底大減73.27%。按每股派息0.77元計，是次電能派息達16.43億元。

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