長建（1038）上半年純利持平，報59.43億元，2018年中期純利為59.42億元，集團指業績受外幣匯兌影響；若撇除此因素，純利增長為6%；每股溢利為2.36元，按年持平；中期股息為0.68元，按年持平。

按業務分類，電能（0006）上半年的溢利貢獻為13.63億元，按年跌13%，跌幅亦由於外幣匯兌影響，以及英國業務組合貢獻下跌；加上在2019年初生效的新管制計劃協議下，本港的准許回報亦有減少。

長建旗下中港內地業務上半年溢利貢獻為2.66億元，按年跌13%，主要因內地收費道路收入減少，以及香港市場對基建材料的需求減緩。

此外，英國基建業務方面，上半年的溢利貢獻為24.9億元，按年跌15%；澳洲基建業務上半年的溢利貢獻為11.03億元，按年跌4%；加拿大基建業務上半年溢利貢獻為1.83億元，按年升2%；新西蘭基建業務上半年溢利貢獻則為7600萬元，按年升15%；歐洲大陸基建業務上半年溢利貢獻為5.08億元，按年跌14%。

集團指截至六月底，仍持有80億元現金，淨負債為15%，財務優勢將可抵禦目前波動的市況，並有助把握擴展機遇。

集團指，上半年全球經濟環境存在的挑戰至今未有減退跡象，預期不明朗因素、具挑戰性的新規管方案，以及匯率波動將會持續。集團現正積極研究多個收購項目，但將貫徹一向的審慎原則，於尋求新發展機遇之過程中不會抱有志在必得的心態。

長建今日隨市走弱，收報60.85元，微跌0.41%。

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