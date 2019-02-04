政府統計處今日公布，今年第二季的本地生產總值（GDP）預先估計數字為0.6%，與上一季持平，市場預期，按年增長為1.5%，增幅輕微主要由於投資開支以及對外需求疲弱所致。而按季則下跌0.3%，市場預期為增長0.9%。

從主要構成部份看，私人消費開支在第二季升1.2%，增幅較第一季的0.4%有所擴大；政府消費開支年增4%，接近首季的4.5%。固定資本形成總額大幅下跌12.1%，跌幅較首季的7%擴大。貨品出口按年跌5.4%而進口跌7%，與第一季的3.7%及4.2%比較，衰退性貿易順差有進一步擴大之嫌。服務輸出按年升0.2%，較首季0.8%放慢，服務輸入升1.7%，上季是下跌1.5%，服務輸出低於輸入，對GDP帶來負面影響。

政府發言人指，根據預估數字，第二季整體經濟表現欠佳，外部需求進一步減弱，內部需求維持疲軟。受環球經濟增長減慢和中美在貿易爭議及科技範疇的摩擦影響，亞洲區內製造業和貿易活動進一步受挫。第二季香港整體貨物出口跌幅擴大，服務輸出也只錄得些微增長。由於環球經濟下行風險增加，加上其他不利因素，本地經濟氣氛明顯減弱，私人消費開支只錄得輕微增長，整體投資開支持續下滑。

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