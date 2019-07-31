今年5月美國聯邦地區法院裁定，三間內地銀行需依傳票，向美國當局交出與朝鮮清洗黑錢有關的紀錄，惟銀行稱需遵從中國私隱法例所拒，據《華盛頓郵報》指該三間銀行，為浦發銀行、招商銀行（3968）和交通銀行（3328）。美國聯邦上訴法院周二裁定，維持三間銀行藐視遵守傳票的判決，當時地區法院裁決，三間銀行每日需繳款5萬美元的罰款。

有關傳票與2017年美國調查一間香港公司，為朝鮮外匯銀行清洗超過1億美元，《華盛頓郵報》曾指，財政部若確認其他國家的金融機構有重大洗錢疑慮，可禁止美國境內所有金融機構與其進行業務往來，換言之不能進行美元有關的業務。

三間銀行上月回應內地傳媒報道時皆表示，目前沒有受到任何因涉嫌違反制裁法律的調查。美國法院向索取客戶信息，屬於跨境調查取證的司法協助範疇，需依據《中美刑事司法協助協定》進行。中國外交部表示，反對美國對中國企業進行「長臂管轄 」，希望通過雙方司法協助渠道解決跨境訊息共享問題。

其他報道：

【A股收市】滬深兩市高開低收 齊跌逾0.6% 深成指終止6連升

八號風球韋帕懸掛 港股提前收市 成交額並不受太大影響

【貨幣供應】6月本港人民幣存款減少3%

【本港經濟】港次季負資產減至1宗

【香港數據】金管局：6月按揭申請按月減少27% 新批金額減少14%

【港股午市】恒指半日跌313點 失守二萬八 八號風球前成交增近30%

【中美角力】傳中美兩國上海會面氣氛良好