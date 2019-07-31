天文台在下午一時四十分發出八號風球，港交所（0388）宣布八號風球後15分鐘會停止交易。即下午一時五十五分起暫停交易，包括證券（包括滬深港通）及衍生產品市場。滬深股通交易暫停後只接納取消買賣盤的指示。恒指全日跌368點或1.31%，報27777點，成交金額603億元，雖然因為颱風影響，港股要提早收市，但成交額與昨日全日617億元相若。國指跌143點或1.32%，報10675點。

中美貿易談判，外界普遍預期不會達成協議，市場觀望雙方會作出何種聲明，貿易股個別展。另一方面，市場亦觀望聯儲局會議結果，港股在多個不明朗因素下，今早反覆尋底。市場始終在等待美國宣布減息及儲局言論及特朗普警告中國若施到他連任後談判，或失達協議機會，故市場認為達成協議潛在暗湧。

今日表現最好藍籌為中生製藥（1177）升1.04%，收報9.68元，是跌幅最大的藍籌，相反申洲國際（2313）跌4.23%，收報108.7元，而萬洲國際（0288）也跌了3.63%，收報7.71元。抗爭運動發展至平日發起不合作運動，同時剛公布6月差估署樓價指數錄得跌幅，萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文稱，指數與預期相若，以近日「社會運動」情況及市況計，估計未來1至2個月指數可能仍會向下調整，並估計今年下半年樓市會比較波動及會向下調整約5%，但全年仍有約5%升幅。太古Ａ（0019）收報89.7元，跌3.24%。長實（1113）跌2.86%，收報89.35元。