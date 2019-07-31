金管局發表的統計數字顯示，6月份香港人民幣存款減少約3%。

金管局表示，由於定期存款的升幅超過活期及儲蓄存款的跌幅，港元存款於月內上升0.5%。6月份外幣存款總額減少0.4%，其中香港人民幣存款減少3.2%，於6月底為6042億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於6月份4406億元人民幣，而5月份的數字為4773億元人民幣。

6月份貸款與墊款總額上升1.1%，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）按月上升1.2%，在香港境外使用的貸款亦升0.8%。由於港元貸款升幅較港元存款大，港元貸存比率由5月底的88.3%，上升至6月底的89.3%。

今年第2季在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季上升2.2%後，再錄得2.3%的升幅。

6月份港元貨幣供應量M2及M3均上升0.5%，按年上升3.5%，兩者上升受到港元存款增長帶動。6月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌0.8%，按年下跌4.1%，部分反映投資相關活動。由於港元存款的升幅超過外幣存款的跌幅，貨幣供應量總額M2及M3於6月均微升0.1%，與去年同期比較上升4.0%。

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