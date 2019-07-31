恒指中午收報27833點，下跌313點，成交金額460億元。美國聯儲局議息前夕外圍股市受壓，市場擔心即使一如預期減息25點子，但假如議息聲明鷹派，例如表明毋須持續減息，甚至如前主席耶倫所言僅減息1次的話，全球股市便會掉頭下跌。另外，中國月官方製造業PMI為49.7，略勝預期的49.6和前值的49.4，但仍維持收縮狀態，而非製造業PMI為53.7，則遜於預期的54和前值的54.2，創去年11月份以來新低。經濟數據仍是租中偏弱。

恒指今早曾跌逾400點，之後曾大幅收窄至約200點，不同行業普遍下跌，燃氣股則逆市跑出。本地地產股仍受壓但跑贏大市。

新世界（0017）斥資111億港元收購杭州地皮，打破今年全中國紀錄。相對於不少同業的審慎，集團近年非常積極，很多更加是特大型項目，例如17年的以148億元投得的長沙灣地皮，18年5月以200億元拿下機場航天城項目，年底又取得體育園(建築費為300億元由政府支付)。內地發展也積極，去年11月份以近47.81億元購得廣州漢溪長隆地皮項目65%權益，近日剛以40.1億元向母企周大福企業收購寧波新世界廣場餘下51%權益，現在又拿下杭州地王。

相對於其他本地地產股同業，新世界的負債水平不算太低，截至18年6月底止年度，長期和短期負債約為1200億元和200億元，現金為630多億元。這不是說集團有償債壓力，但如果不斷拿下以百億計的項目，說不定在現金流、維持高派息比率時會有影響。這也反映在股價上，由今年高位已跌近20%，同業則僅約10%。

但論走勢，新世界此前都以超大成交下跌，沽盤已消化得七七八八，今早反而逆市上升，有機會已跌出短線見底。