中美重啟貿易判，以及內地公布7月製造業PMI續低於50，港股低開215點後，跌幅曾擴大至445點，雖然臨近收市前，接近官方的人士表示中美貿易談判氣氛良好，但恒指半日收市仍跌313點或1.11%，報27833點。由於天文台2點前有機會改發8號風球，以免受停市影響，刺激港股成交急增，成交金額較昨日同期增近30%，至460億元；國指跌124點或1.15%，報10693點。

恒指失守28000點，成份股當中只有2隻能逆市上升。當中，宣布以97.92億元人民幣（約111.3億港元）收購杭州上城區望江新城一幅商住地的新世界發展（0017）升0.36%，收報11.16元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻0.74點；而另一上升的是恒隆地產（0101）升0.11%，收報18.66元，貢獻恒指0.12點。

46隻藍籌下跌，昨日再觸及上市新高的申洲國際（2313）有回吐，跌4.14%，收報108.8元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）續跌，跌1.76%，收報81.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低52點。

政治局重申「房住不炒」，分析師認為這表明信用難以寬鬆，內房、內銀下跌。內房藍籌潤地（1109）跌1.16%，收報33.95元；碧桂園（2007）跌2.39%，收報10.62元；中海外（0688）跌1.63%，收報27.15元；內銀藍籌工行（1398）跌1.12%，收報5.31元；建行（0939）跌1.3%，收報6.07元；交行（3328）跌1.04%，收報5.7元；中行（3988）跌0.93%，收報3.2元。

另外，美國上訴法院維持對3家中國銀行藐視法庭裁決不變，美國法庭未有指明銀行名稱，但在2017年的一宗案件中，美國司法部曾指招商銀行（3968）、交通銀行（3328）和上海浦東發展銀行捲入朝鮮洗黑錢案。招行半日跌1.8%，報39.4元。

和記電訊（0215）股價今早下挫，半日曾低見1.67元，最多挫8.24%，半日收報1.68元，挫7.69%。

美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)表示，美國政府可能於下周回覆要求向中國電訊設備商華為出售許可的公司。華為供應商舜宇（2382）跌1.28%，收報92.5元。另一手機設備股瑞聲（2018）跌1.84%，收報42.65元。

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