香港作為國際金融中心，一直缺乏一間具代表性、專注做投行業務的金融機構，近日卻有一間以李嘉誠創立、「香港人投行」自居的金融機構，即將赴美上市，但故事背後，仍隱約見到中資手影。

曾幾何時，由李嘉誠的長和（0001）所創立的AMTD 尚乘財務，是協助上車客搞按揭的財務公司，直至2015年，自AMTD現任CEO蔡志堅入主後，卻泛起了一些變化，引入父親蔡國基的瓴睿資本（LR Capital）及簡稱「中民投」的中國民生投資。在人民幣驅逐港幣的情況下，據了解當時李嘉誠已大手減持至5%以下。

但李嘉誠的減持，只是故事的開始，在新股東入主未幾，2016年AMTD有意分拆保險經紀及創科投資業務上市，但最終計劃觸礁，當時有消息指這間公司被聯交所質疑，形容AMTD的投資業務實為「自營坐盤」(Proprietary Trading)，但其業務名稱未有如實反映其性質，又指尚乘未披露多項資料，因此決定將申請「打回頭」。

AMTD曾經申請上市，就會有招股書，根據當時披露「2015年，蔡志堅作為中民投的代表加入尚乘集團擔任董事長兼總裁」，當時中民投持有兩成多AMTD股份，但這批持股，卻在今次2019年赴美上市時，在新招股書上消失了。

新招股書披露，相比兩年前上市，蔡志堅持股明顯上升，間接持有AMTD集團32.5%，而奇怪的是，招股書近乎沒有中民投的身影，2015年入股一事，無聲無息的像中共處理醜聞一樣 - 「被消失」。聰明的讀者，或許能夠猜到一二。

股東陣容固然有趣，近年與AMTD做生意的公司也很有趣，包括小米（1810）、美團（3690）等新經濟企業，也有幫多間自己投資的內地銀行上市包括青島銀行（3866）、天津銀行（1578）、江西銀行（1916）、中原銀行（1216）等。

AMTD又協助大大小小的上市公司發債，例如華融（2799）、民行（1988）、青島銀行、中原銀行、復星國際（0656）、佳源國際（2768）、奧園地產（3883），出任聯席協調人、聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人等角色，每單雖然「無乜肉食」但寧願密食當三番。

蔡志堅拿Deal的實力，絕對強橫，背後到底有甚麼力量，驅使他在這個弱肉強食的金融世界，脫穎而出？係愛呀，哈里。

大灣區國舅

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