中美兩國劍拔弩張為貿易談判前景蒙上陰影，即使內地今早公布回升兼勝預期的7月份製造業PMI數字，但亦無助港股，恒指今早隨隔晚港股ADR跌勢，低開215點或0.77%，報27931點，成交金額12億元；國指今早低開97點或0.91%，報10720點。

友邦（1299）未止跌，今早再跌1.7%，報81.15元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低50點。吉利（0175）跌2.26%，報12.1元，是跌幅最大的藍籌。

中石化（0386）逆市向上，開市升0.59%，報5.12元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點。不過，中石油（0857）跌0.71%，報4.18元；中海油（0883）跌1.68%，報12.9元。

蘋果預計第四季收入達610億美元至640億美元，高過場預期的610億美元，顯示蘋果預計其下一代iPhone產品以及服務收入增長，將足以讓公司恢復增長。瑞聲（2018）跌0.46%，報43.25元；舜宇（2382）跌1.44%，報92.35元。

中央政治局會議部署下半年經濟工作，不以地產刺激經濟，重申房子是用來住的、不是用來炒的定位。內房股藍籌下跌，潤地（1109）跌1.75%，報33.75元；碧桂園（2007）跌1.47%，報10.72元；中海外（0688）跌0.54%，報27.45元。

太保（2601）發盈喜，預計今年中期歸屬股東淨利潤與按年將增加約96%，預計今年中期歸屬於股東扣除非經常性損益的淨利潤，按年將增加約38%。開市報34.2元，跌0.146%。

澳門博彩（0880）公佈6月底止中期業績，在中場表現造好，加上新葡京及其控制的自行推廣娛樂場業績增長，推動期內股東應佔溢利按年增長12.1%，達到16.79億元。開市報8.61元，跌1%。

新世界（0017）公布，經公開掛牌以近97.92億元（約111.3億港元）收購杭州上城區望江新城一幅商住地，該地盤佔地面積9.3364萬平方米（即約100萬呎）。新世界跌0.36%，報11.08元。

「日本城」母公司國際家居零售（1373）公布截至今年4月底止全年業績，收入按年升5.4%，至23.5億元，純利按年增加13.6%至1.19億元。開市報2.15元，無升跌。

和電（0215）公布截至6月底的中期業績，期內收入大跌37%至25.15億元，按IFRS 16 後基準，純利跌5%至1.88億元。開市報1.79元，跌1.6%。

內地《中國建設報》報導，由內房富力（2777）多名內部人士處獲得一份文件，顯示下半年原則上暫停拿地工作，並提到上半年整體房地產市場增速顯著放緩，銷售形勢不容樂觀。集團今年以來銷售業績與全年目標仍有差距，要求加大銷售力度，確保完成銷售任務。開市報14.26元，跌0.27%。

證監會公布，偉業控股（1570）股權高度集中，18名股東持有公司已發行股本的21.1%，加上兩名主要股東，已相當於公司於在7月17日的已發行總股本96.1%。開市報6.45元，無升跌。

紫金礦業（2899，滬601899）公布，由於需要更多時間落實2019年中期業績，將董事會會議由原定8月23日舉行，延至8月29日舉行。開市報3.22元，升2.5%。

青島港（6198）公布，司關注到有關山東省港口整合的媒體報道，山東省港口集團可能會對包括青島港集團的山東地區的港口進行整合。公司之控股股東青島港集團的國有股權將有較大可能納入整合範圍，並導致公司控股股東之股東結構發生較大變化。可能導致公司最終控制人發生變化。開市報5.77元，升0.69%。

鐵江現貨（1029）公布，第二季銷量及產量分別較上一季增加35.0%及34.2%，平均產能約為88%，第一季為65%。開市報0.198元，跌4.3%。

IMAX（1970）公布，中期純利2396萬美元，同比升17%，中期息0.156元。無成交。

澳優（1717）發盈喜，預期經調整純利升63.8%。開市報14.2元，升3.8%。

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