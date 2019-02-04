國統局公佈，內地7月製造業採購經理指數(PMI)報49.7，略好過預期的49.6，亦按月回升0.3個百分點，但是是連續第三個月低於50的盛衰分界線。非製造業商務活動指數為53.7%，比上月回落0.5個百分點，連跌第二個月。綜合PMI產出指數為53.1%，比上月微升0.1個百分點。

從企業規模分類，大型企業PMI為50.7%，高於上月0.8個百分點，升至擴張區間；中、小型企業PMI為48.7%和48.2%，分別較上月回落0.4和0.1個百分點，位於臨界點以下。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數為52.1%，比上月回升0.8個百分點；新訂單指數為49.8%，比上月回升0.2個百分點；原材料庫存指數為48.0%，比上月下降0.2個百分點；從業人員指數為47.1%，比上月回升0.2個百分點；供應商配送時間指數為50.1%，比上月微落0.1個百分點。

製造業商務活動指數方面，鐵路運輸業、航空運輸業、郵政業、電信廣播電視衛星傳輸服務、文化體育娛樂業等行業商務活動指數位於56.0%及以上，行業表現較為活躍。房地產業商務活動指數低於50，業務總量有所回落。建築業商務活動指數為58.2%，比上月回落0.5個百分點，建築業擴張步伐有所放慢。

國統局高級統計師趙慶河解讀指，7月份製造業PMI是4月份以來首現回升，顯示製造業領域呈現諸多積極變化，一是行業景氣面擴大，二是生產擴張總體加快，市場需求改善，三是價格指數回升，四是進出口指數同步回升。減稅降費、定向降準等政策措施加快落地，進一步減輕了企業負擔，對穩定企業信心發揮了重要作用。

趙慶河指，非製造業商務活動指數繼續保持較快擴張，建築業繼續位於較高景氣區間。近期多地受高溫暴雨等因素影響，建築業生產擴張有所放緩。從勞動力需求和市場預期看，從業人員指數和業務活動預期指數為52.1%和63.7%，分別比上月上升1.7和1.1個百分點，表明企業對未來市場持續看好，用工需求繼續增加。

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