美股三大指數向下，跌幅屆乎0.09%至0.26%，但港股ADR跌217點，跌幅達0.78%，並失守28000點，收報27929點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.11%，折合報369.04元；匯控（0005）跌0.94%，折合報63.2元；建行（0939）跌1.09%，折合報6.08元。

今日焦點股份可留意：

蘋果預計第四季收入達610億美元至640億美元，高過市場預期的610億美元，顯示蘋果預計其下一代iPhone產品以及服務收入增長將足以讓公司恢復增長。留意蘋果供應商。

中國中央政治局會議部署下半年經濟工作，不以地產刺激經濟，重申房子是用來住的、不是用來炒的定位。留意內房表現。

太保（2601）發盈喜，預計今年中期歸屬股東淨利潤與按年將增加約96%，預計今年中期歸屬於股東扣除非經常性損益的淨利潤，按年將增加約38%。

澳門博彩（0880）公佈6月底止中期業績，在中場表現造好，加上新葡京及其控制的自行推廣娛樂場業績增長，推動期內股東應佔溢利按年增長12.1%，達到16.79億元。

新世界（0017）公布，經公開掛牌以近97.92億元人民幣（約111.3億港元）收購杭州上城區望江新城一幅商住地，該地盤佔地面積9.3364萬平方米（即約100萬呎）。

「日本城」母公司國際家居零售（1373）公布截至今年4月底止全年業績，收入按年升5.4%，至23.5億元，純利按年增加13.6%至1.19億元。

和電（0215）公布截至6月底的中期業績，期內收入大跌37%至25.15億元，按IFRS 16 後基準，純利跌5%至1.88億元。

內地《中國建設報》報導，由內房富力（2777）多名內部人士處獲得一份文件，顯示下半年原則上暫停拿地工作，並提到上半年整體房地產市場增速顯著放緩，銷售形勢不容樂觀。集團今年以來銷售業績與全年目標仍有差距，要求加大銷售力度，確保完成銷售任務。

證監會公布，偉業控股（1570）股權高度集中，18名股東持有公司已發行股本的21.1%，加上兩名主要股東，已相當於公司於在7月17日的已發行總股本96.1%。

紫金礦業（2899，滬601899）公布，由於需要更多時間落實2019年中期業績，將董事會會議由原定8月23日舉行，延至8月29日舉行。

青島港（6198）公布，關注到有關山東省港口整合的媒體報道，山東省港口集團可能會對包括青島港集團的山東地區的港口進行整合。公司之控股股東青島港集團的國有股權將有較大可能納入整合範圍，並導致公司控股股東之股東結構發生較大變化。可能導致公司最終控制人發生變化。

鐵江現貨（1029）公布，第二季銷量及產量分別較上一季增加35.0%及34.2%，平均產能約為88%，第一季為65%。

IMAX（1970）公布，中期純利2396萬美元，同比升17%，中期息0.156元。

澳優（1717）發盈喜，預期經調整純利升63.8%。

其他報道：

【歐美戰報】中美重啟貿易談判 道指跌23點 輝瑞跌6.42%