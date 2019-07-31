中美重啟貿易談判，不過雙方仍然劍拔弩張，美股道指曾挫151點，收市跌幅收窄。中美兩國繼續口角，美國總統特朗普指責，中國不願購買美國農產品並在繼續「剝削」美國；而中國方面，官媒《人民日報》抨擊美國要用誠意與中國磋商，不要無事生非、中國外交部則指責香港的暴力事件是美國的「作品」。個股方面，輝瑞與仿製藥製造商Mylan合併，拖累股價；蘋果收市後公布第3季盈利及收入都超過市場預期，而對第4季的預測亦超過市場預期，收市後蘋果股價升4.4%。

道瓊斯工業平均指數收跌23點，跌幅0.09%，報27198點。標普500指數收跌7點，跌幅0.26%，報3013點。納斯達克綜合指數收跌19點，或0.24%，報8273點。

輝瑞跌6.42%，報38.79美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低18點，而波音升2.13%，報347.46元，貢獻道指49點。

科技股方面，蘋果收市報208.78元，跌0.42%，谷歌母公司Alphabet收市報1228元，跌1.11%，亞馬遜收市報1898.53元，跌0.72%，Facebook收市報197.04元，升0.56%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.47%，報385點。德國DAX指數收跌2.18%，報12147點；法國CAC 40指數跌1.61%，報5511點；英國富時100指數收跌0.52%，報7646點。