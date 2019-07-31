恒指昨反彈40點，但受到特朗普在中美再度舉行貿易談判前大肆抨擊中國，外圍股市大跌，夜期跌逾200點直迫周一低低位。中港股市交投淡靜，強勢股相繼出現沽壓，反而弱勢股則見輪流反彈，例如平安好醫生（1833）由上周30元水平起步，昨日再升4.1％高見34.1元，反彈幅度高達13.7％。趁中國爆發熱浪用電需求上漲，加上估值吸引，煤炭股也值得小注冷吼。

受高溫天氣影響，全國用電水平持續攀升，7月22日和23日，全國發電量連續兩天創歷史新高，最高達22.54億千瓦時，較去年夏季最高值增長3.76億千瓦時。其中7月22日山東省電網用電負荷達8311.7萬千瓦，刷新2018年8165.3萬千瓦峰值，創出歷史最高紀錄，當天全省用電量為17.49億千瓦時，同比增長8.66%。除此之外，河北、安徽、遼寧、江蘇、浙江、上海等地區的用電負荷均突破去年歷史峰值。

供給側改革完成 煤炭讓利電企

話雖如此，但秦皇島5500大卡煤價格最新報每噸588元，仍貼近年初至今的低位，主因是電廠有充足庫存，7月初就高達1850萬噸，刷新今年新高。煤炭價格偏弱，主因是受到供給側改革進程影響。在去產能、限產能最激烈的階段，即2016至17年，煤炭供不應求，電廠議價能力低，利潤都集中在煤炭企業身上。2018年開始去產能力度大減，今年更已完成供給側改革，供應回升之下，煤炭難免要讓利予電企。國家統計局數據顯示，今年1至5月份，煤炭開採和洗選業利潤總額同比跌9.4%，2018年同期則為增長5.2%。

但隨着溫度不斷升高，電廠日耗開始反彈，截至7月26日沿海六大電廠日耗煤量攀升至79.95萬噸，較上周同期相比上漲22.73%。當然，在供應充足之下，階段性的需求激增，對刺激煤價上升的作用也不會太大。但供應充足、利潤減少已頗充份反映在煤炭股身上。

神華電廠業務對冲 盈利平穩

以神華（1088）為例，今年預測市盈率僅6倍多，股息率達6厘，其實相當吸引。當然，悲觀看周期性股份，盈利倒退空間可以相當大，如果回到2013年至2015年水平，利潤便會腰斬。但要留意，供給側改革雖然已結束，但要大舉新增產能也不容易。一來國家仍會監察和控制，二來仍然運作的企業，財政狀况較早年好得多，毋須再為償債而不計成本地增產，全行業不大可能再步入惡性循環，煤價和盈利的穩定程度將大幅提高，再加上神華同時生產煤炭和經營電廠，業務組合有天然對冲作用，收入和盈利也會更為平穩。

[張兆聰 數據尋寶]