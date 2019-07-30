中共中央政治局今日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。在內地第二季GDP僅增6.2%，創27年新低之下，會議強調下半年要做好穩增長、促改革等工作，但表明不會將地產作為短期刺激經濟的手段，重申房子是用來住的、不是用來炒的定位。

宏觀政策上，會議提到，財政政策要加力提效，繼續落實落細減稅降費；貨幣政策要鬆緊適度，保持流動性合理充裕。對於推動內需，提出要拓展擴大最終需求，有效啟動農村市場，多用改革辦法擴大消費；投資方面，要穩定製造業投資，落實補短板工程，加快推進新型基建項目。雖然昨日中美新一輪貿易談判在上海重開，但政治局會議認為，下半年仍要有效應對經貿摩擦，加大對外開放，加緊落實一系列重大開放舉措。

就金融服務實體經濟，會議重申要引導金融機構增加對製造業、民企的中長期融資，把握好風險處置節奏和力度，落實好金融機構、地方政府、金融監管部門責任；要建立長效機制解決企業拖欠賬款問題．加快清除殭屍企業。會議也提到上星期一開板的科創板，要求落實好以信息披露為核心的註冊制，提高上市公司質量。