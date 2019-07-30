之前市場已有傳出消息債務重組的國藝娛樂（8228）今日公佈重組方案，指已向債權人提出將六成債務轉換為可換股債券，換股價每股0.55元，息率1厘，換股權三年後可以行使。而其餘四成債務則以每股0.38元的認購價進行資本化，轉換為公司股權，禁售期一年。

方案中認購價及換股價與國藝今日收市價0.22元相較，均有不少溢價。不過國藝娛樂執董兼主席以及大股東冼國林表示，公司通過財務重組後，可免除大宗利息開支，加上未來將有「白武士」入資，相信股價會有正面反應。翻查資料，國藝娛樂截至上年12月31日，錄得負債總額22億元，而現金結餘僅餘1350萬元，公司之前亦呈請清盤。

本次方案若於公司債權人大會上獲半數人投票贊成，而其總欠債金額佔75%以上，方案即視作通過。冼國林表示，債權人對方案回應正面，對內公佈一星期內已有不少人簽約，目前通過方案的債權人所持債務佔公司總債務四成，有信心最終通過本次債務方案。

此外，冼國林表示正與一間亞洲金融機構商討投資方案，若屆時機構完成盡職調查並徵得監管同意，同時公司債務重組完成，該機構將對公司進行無利息投資。

記者：馬迪帆