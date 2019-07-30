澳門博彩（0880）公佈6月底止中期業績，在中場表現造好，加上新葡京及其控制的自行推廣娛樂場業績增長，推動期內股東應佔溢利按年增長12.1%，達到16.79億元；每股派中期息為8仙，與去年同期持平。該集團指，在建中的上葡京的預算總本成本，較2016年預算增加8%，增至390億元，其爭取項目於2019年底前完成工程，並在2020年開業。

澳博指，今年上半年的貴賓博彩毛收益雖然減少25.1%至74.55億元，但是中場賭枱博彩毛收益較上年同期增加8%至124.02億元。該集團旗下的澳門博彩股份佔業界收益比例達14.1%，當中佔中場賭枱博彩毛收益18.2%，佔貴賓博彩毛收益10.7%。旗艦新葡京娛樂場的博彩毛收益按年減少13.7%、經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）及應佔溢利，則按年增長8.5%及7.8%，分別達到11.86億元及10.77億元。集團整體EBITDA則達20.78億元，按年增長6.1%。

至於包括葡京、海立方、回力及海島的自行推廣場之股東應佔溢利則達4.24億元，按年大增52.6%；16間衛星場則溢利大減20.1%至只有3.33億元。

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