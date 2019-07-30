據內地《中國建設報》報導，由內房富力（2777）多名內部人士處獲得一份集團於本月26日發布的內部文件《關于要求地區公司確保完成銷售任務的通知》，顯示集團「2019年下半年原則上暫停拿地工作，如遇有優質土地項目等特殊情況，可單獨呈報集團董事長審批」。

今次暫停拿地的同時，富力亦在文件上提到上半年整體房地產市場增速顯著放緩，銷售形勢不容樂觀。集團今年以來銷售業績與全年目標仍有差距，要求加大銷售力度，確保完成銷售任務。

同時下半年工作重點圍繞「促銷售、抓回款」，並要求地區公司動員及全民營銷，「以完成項目銷售目標為第一祿優先級，在確保銷售的基礎上追求項目收益最大化」，「加快資金回籠，提高回款效率等」。

而且，集團要求「現階段各公司務必確保資金優先用於工程相關款項的按時支付，以加快銷售展示區及貨量區工程建設，保障營銷節點達成」。

據內地克而瑞研究中心顯示，富力上半年新增土儲903億元人民幣（下同），為行業第15名。據集團2018及2017年年報顯示，兩年收購土儲分別為371億元及584億元。

集團今年全年銷售目標為1600億元，上半年僅完成602.2億元，佔37.6%。

富力今日收報14.3元，跌0.4%。