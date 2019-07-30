太古地產（1972）與東方匯理銀行達成協議，成為香港首家企業簽署香港首筆與可持續發展表現掛鉤的貸款，將一筆於2017年8月訂立的5.5億元五年期循環貸款，轉為與可持續發展表現掛鉤貸款，其利率因應公司的環境、社會及管治表現調整。這是太地於去年發行總值5億美元的綠色債券後，第二項推動可持續發展的舉措。

在新訂的貸款框架下，東方匯理銀行將基於太古地產繼續獲納入道瓊斯可持續發展世界指數，以及太地的香港物業組合達至每年度減低能源耗用強度（「EUI」，即以每平方米千瓦小時為量度單位) 目標，每年下調利率。由2017年起，太地成為中港唯一獲納入道瓊斯可持續發展世界指數的發展商及跨國企業，該指數為全球首個可持續發展評估指數，從經濟、環境及社會三方面，追蹤全球領先企業的股票表現。該筆貸款是參照由倫敦貸款市場公會、亞太區貸款市場公會及紐約銀團貸款及交易公會制定的可持續發展表現掛鉤貸款原則框架而訂立。

是次太地取得的可持續發展表現掛鉤貸款，將用作支持實踐2030可持續發展策略訂立的目標，如採用先進的節能技術，以及支持發展中的綠色建築，包括太古坊重建計劃內的甲級辦公樓項目太古坊二座。在建中的太古坊二座總樓面面積約100萬平方呎，預計於2022年落成，已獲得能源與環境設計先鋒評級 (LEED) v2009「核心與外殼」鉑金級預認證、綠建環評 (BEAM Plus) 新建建築1.2版暫定鉑金級，以及WELL健康建築標準v1「核心體」鉑金級預認證。

記者：陳偉燊

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