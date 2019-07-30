證監會公布，偉業控股（1570）股權高度集中，經查訊顯示該公司於今年7月17日有18名股東共持有4140.9萬股公司股份，相當於公司已發行股本的21.1%﹔有關股權連同兩名主要股東執行政總裁兼主席張偉、執董陳志勇持有的1.47億股或75%權益，已相當於公司於在7月17日的已發行總股本96.1%，僅得約766.2萬股或3.9%權益街貨由其他投資者持有。

證監會指，在2018年8月7日該公司公布Fine Skill Holdings Limited 提出以每要約股份3.88元的有條件現金退市要約截止，其後公眾人士持股約1600萬股或8.2%，故該公司在8月8日至9月28日暫停買賣，以待公司公眾持股量恢復至佔已發行股份25%最低要求。

其後，在2018年10月2日開市前該公司公布，收購人已完成出售及配售3306.5萬股股份或已發行股份 16.9%，令公眾持股量恢復25%。

證監指，偉業控股在2018年10月2日復牌後，股價由當日的3.8元升至2019年7月10日的6.88元，升幅達81.1%。而公司於今年7月29日收市價為6.45元，較2018年10日的3.8元亦升69.7%。