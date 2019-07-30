中美貿易談判，外界普遍預期不會達成協議，市場觀望雙方會作出何種聲明，貿易股個別展。另一方面，市場亦觀望聯儲局會議結果，港股波幅、成交均較上日減少。

港股今早低開46點後，最多曾升168點，最低曾跌46點，上下波幅214點，收市升40點或0.14%，報28146點，成交金額617億元，較上日減少10%；國指升37點或0.35%，報10818點。

中美展開貿易談判，外界對達成貿易協議不抱任何期望，貿易相關股個別發展，創科實業（0669）無升跌，收報59.5元、萬洲（0288）跌0.62%，收報8元、瑞聲（2018）升0.35%，收報43.45元、舜宇（2382）升0.7%，收報93.7元。

抗爭運動發展至平日發起不合作運動，港鐵（0066）升0.48%，收報52.35元，地產股則個別發展，九龍倉置業（1997）升2.48%，收報49.6元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌1.24%，收報11.12元，是跌幅最大的藍籌。恒地（0012）跌1.08%，收報41.05元；新地（0016）升0.47%，收報127.8元；長實集團（1113）無升跌，收報61.1元；信置（0083）跌0.31%，收報12.8元。

恒隆地產（0101）核心盈利按年跌4%至22.29億元，收市升0.98%，收報18.64元。恒隆集團（0010）中期，股東應佔溢利按年增22.13%，市報20.45元，升0.49%。

騰訊（0700）與高通簽備忘錄，在手遊、5G遊戲手機等方面合作，收市升0.27%，收報373.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點。

工行（1398）旗下工銀投資買入錦州銀行（0416）股份，股價今日續跌，收市跌0.37%，收報5.37元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。而連日下跌的友邦（1299）雖續跌，但全日跌幅由1.69%，收窄至收市跌0.06%，收報82.55元。

大市上升藍籌回升至25隻，而下跌藍籌則有16隻，9隻無升跌。互聯互通資金上升，南向淨買入21.3億元，是今年6月18日以來最高，而北向買入24.5億元，是7月19日以來最高。

港燈（2638）中午收市後公布中期業績，純利7.09億元，按年減少27.8%。中期分派每股份合訂單位0.1594元，按年減少19.9%。收市報7.92元，跌0.876%，曾跌至1個月低7.83元，跌2%。

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