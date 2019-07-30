恒隆地產（0101）董事長陳啟宗表示，香港發生連串衝突影響零售及旅遊業，但是因為租客受租约束，因此未有影響到集團租金收入。至於有傳H&M棄租該集團的銅鑼灣舖位及找人頂租，他則說不評論任何1個租户與他們的關係。他又展望，內地租務會持續上升。

陳啟宗稱，香港的租務以往三數年均能保持3%增長，他期望，未來半年仍望保持增長之勢。行政總裁盧韋柏則指，最近和香港租戶接觸，生意受近期的衝突事件影響，期望盡快恢復和平，但是未有對集團的租務帶來很大壓力，具體影響需時觀察。個別1、2個旺區商户因示威遊行而需要作關門的安排。

在上海恒隆廣場1年半前完成優化後，陳啟宗稱，租金較前按年增加10%，到今年更再增加11%，客戶生意甚至增加15%。港匯恒隆廣場北座完成優化後，租金亦有雙位數增長。除上海以外的6個商場，有的情況租金收入相對前1年增加25至30%，平均亦年增長15%，表現較弱的也有單位數增長。不計人民幣波動因素，他預計未來三年內地租盤收入按年增長雙位數字。

盧韋柏補充，隨著內地將奢侈品增值税由16%降至13%，加上人民幣貶值，拉窄與海外購物的水平，及內地打擊代購後，令到集團的內地商場銷售保持去年下半年的增長勢頭，二線城市的商場增長尤其明顯。可見將來，在新增商場及優化後的項目投入運作，將帶動內地租務保持增長。

盧韋柏強調，恒隆將在中港雙線發展，在中港現有3800萬平方呎租盤之外，還有2000萬平方呎項目待建，將來續會物色新項目發展。

記者：陳偉燊

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