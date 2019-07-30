中美今日在上海恢復貿易談判，興證國際副行政總裁張憶東認為，貿易戰在第三季的負面影響會更為明顯，美股有下行壓力，減少風險偏好，不過中國的核心資產，即行業龍頭、具競爭力的企業已經在第二季回調。他認為，中國在第三季會繼續金融業作供給側調整，經濟上引發與第二季相似的陣痛。不過，在第三季末和第四季初，當負面因素反映、投資氣氛季節性好轉，會是長期配置的時機。

張憶東指，中國會在科技、製造業寬鬆信用扶助行業，不過上半年銀行融資佔比最多的房地產業會控制，內房公司表現會分化，將會強者越強，不過與內房相關的消費業因上半年表現較佳，需要小心。

港股近期受《逃犯條例》修訂引起的事件影響波動，張憶東認為短線波動只是「過眼雲煙」，應看長期表現，八十年代美股受聯儲局突然加息、示威等影響短期波動，但正是長期買入的時機。他指出投資港股實際上是投資中國經濟和企業，隨着供給側改革將小型企業淘汰，有助龍頭企業強者越強。

記者：歐陽偉昉

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