受到物業銷售零入帳拖累，恒隆地產（0101）截至今年6月底止上半年股東應佔溢利35.16億元，按年下跌25.02%。每股盈利0.78元，派中期息0.17元。若撇除投資物業重估等收益，集團核心盈利按年跌4%至22.29億元。

期內，集團錄得收入42.04億元，同比跌18.37%，其中香港物業銷售收入為零，去年同期則為10.32億元；租賃物業總收入及營業溢利分別上升3%及4%，分別錄20.14億元及17.3億元，內地租賃物業總收入及營業溢利分別上升1%及3%，分別錄21.9億元及14.87億元。

集團表示，期內出售一間位於藍塘道的半獨立式大宅，銷售將於今年稍後完成交易後方行入帳，因此，於2019年上半年並無物業銷售收入或利潤。

另外，恒隆集團（0010）宣布，截至6月底止中期業績，股東應佔溢利37.09億元，按年增22.13%，每股盈利2.72元，中期息每股派0.19元。

恒隆集團無升跌，收報20.35元；恒隆地產中午收報18.3元，跌0.87%。

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