中美兩國今日將會重啟貿易談判，中港股市今日均顯著上揚，恒指終止過去兩日跌勢，今早低開後反彈，最多升168點或0.6%，高見28274點，半日收市報28202點，升95點或0.34%。不過大市交投續淡靜，半日成交354億元。國企指數半日升75點或0.7%，報10855點，成交93億元。

騰訊（0700）、建行（0939）及平保（2318）領漲大市，半日升幅均接近1%。中人壽（2628）昨日發盈喜，料中期純利按年大幅增加115%至135%，半日大升2%，為表現最佳藍籌。

連日受到香港政治氣氛困擾的地產股今日個別反彈，九倉置業（1997）升1.96%；新地（0016）升0.2%；信置（0083）則無升跌；長實（1113）雖獲大行唱好中期業績，惟今日股價續跌0.08%；恒地（0012）跌0.5%；新世界（0017）跌1%；領展（0823）亦跌0.4%。即將公布業績的恒隆（0101）跌0.9%。

個別零售股亦做好，周大福（1929）升3.5%；六福（0590）升2%；不過英皇鐘錶（0887）仍跌1%。

長和系部分股份今日公布業績，港燈（2638）、和記電訊（0215）均無升跌；長和（0001）則跌0.3%。

市民今日發起港鐵（0066）不合作運動，港鐵半日逆市跌0.2%；有工會發起加入行列的新巴，母公司新創建（0659）則升0.3%。