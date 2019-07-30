惠譽發文指，持續不斷的示威，香港的經濟增長預測有下行風險，但不會影響其財政緩衝。持續不斷的示威，顯示出對港府的不信任上升，若持續下去，將打擊商業信心，同時亦減低政府的效率、質素。而商業信心、政府效率、質素正是支持香港評級高於內地三級的主要因素。惠譽認為，香港的評級正受到考驗。

惠譽指，社會對警察愈來愈不滿，以及政府似乎無力處理公眾的憂慮，將會長期打擊商業信心。而目前的敏感環境下，亦對政府推動與內地經濟融合的措施，例如大灣區建設，難以實行。

惠譽指，於6月11日予香港「AA+」評級，而當時示威剛剛開始，其時認為未有動搖香港的基本信用優勢，例如強勁的公共及外部財政、高收入水平，以及有彈性的經濟等，既可為穩定前景提供緩衝，亦為香港的信用評級提供支持，但認為，目前這些優勢正受到考驗，當中亦包括政府的效率及法治。

惠譽又重申，香港的評級較內地高，主要是因為兩地有明顯的不同，例如政府的水平、法治、政治框架，政商環境等，但若然兩地繼續融合，兩地評級最終的差距將會消失。

另一個影響香港評級的因素，是國際對香港近期狀況的評估，例如1992年美國國會通過的美港關係法有機會取消。若然取消美港關係法，香港在國際的營商中心地位將會受損。

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