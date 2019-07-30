等待中美貿易談判、美國聯儲局開會議息，恒指今早低開46點或0.17%，報28059點，成交金額12億元；國指今早低開2點或0.02%，報10778點。

發盈喜的中人壽（2628）升1.24%，報20.4元，是升幅最大的藍籌。中人壽發盈喜，預計2019年中期歸屬於公司股東的淨利潤較2018年同期增加約188.86億元人民幣，至221.71億元人民幣，按年增加約115%至135%。

友邦（1299）跌1.63%，報81.25元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低48點。

傳港府不大可能成立獨調查委員會，警民衝突似乎短期內不會有妥善的解決，雙方衝突有機會持續，甚或由衝突轉變為更多不合作運動。新世界發展（0017）無升跌，報11.26元；長實集團（1113）升0.16%，報61.2元；恒地（0012）無跌，報41.5元；新地（0016）跌0.79%，報126.2元；信置（0083）升0.62%，報12.92元。

受到不合作運動影響，港鐵（0066）跌0.58%，報51.8元

長和系將於周四公布中期業績，較早前，美林報告預期長實（1113） 的中期核心淨利將升至90億元，每股盈利達2.44元，將較2018年中期撇除出售上海世紀匯廣場及中環中心權益溢利53億元大增69%。長實集團升0.16%，報61.2元、長和（0001）跌0.33%，報74.95元、電能實業（0006）升0.61%，報57.8元、長建（1038）升0.08%，報60.8元。

理文造紙（2314）發出盈利預警，預期截至2019年6月底止六個月，公司權益持有人應佔盈利預期較去年同期下跌大約43%，主要由於集團產品銷售量和售價下跌。集團此期間邊際利潤也較去年同期下跌。開市報4.96元，跌0.99%。

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