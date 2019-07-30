港澳辦昨日就香港問題舉行記者會，今早《南華早報》引述未具名政府官員的話報道稱，香港政府不大可能專門成立一個獨立委員會就抗議者與警方之間的衝突展開調查，「要是認為可行，早就決定成立調查委員會了」，「無論調查範圍多廣，警方都不可避免會成為調查目標」。至於北京對正式調查抗議者及警方行為的取態，報道引述消息指則較為開放，並希望調查公平而且透明。市場預期對地產及零售股等或再現沽壓。

美股等待中美貿易談判、聯儲局議息，美股道指微升0.11%，而港股ADR則微跌37點或0.13%。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.13%，折合報371.7元；匯控（0005）跌0.62%，折合報63.5元；建行（0939）跌0.74%，折合報6.08元。

今日焦點股份可留意：

傳港府不大可能成立獨調查委員會，警民衝突似乎短期內不會有妥善的解決，雙方衝突有機會持續，甚或由衝突轉變為更多不合作運動，可能出現早前大行預期的「任意燃燒」，地產股、零售股、港鐵（0066）等均受影響。

【專欄】任意燃燒

長和系將於周四公布中期業績，較早前，美林報告預期長實（1113） 的中期核心淨利將升至90億元，每股盈利達2.44元，將較2018年中期撇除出售上海世紀匯廣場及中環中心權益溢利53億元大增69%。

理文造紙（2314）發出盈利預警，預期截至2019年6月底止六個月，公司權益持有人應佔盈利預期較去年同期下跌大約43%，主要由於集團產品銷售量和售價下跌。集團此期間邊際利潤也較去年同期下跌。

中國人壽（2628）發出盈利預喜，預計2019年中期歸屬於公司股東的淨利潤較2018年同期增加約188.86億元(人民幣‧下同)，至221.71億元，按年增加約115%至135%。