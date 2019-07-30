市場關注今日開始的中美貿易談判，以及聯儲局周三公布議息結果，美股道指低開0.21點後，最多曾升83點，最低跌14點。亞馬遜、Facebook、Alphabet和Netflix均下跌，蘋果將於今日公布業績，股價向上。儲局開會，美國總統特朗普繼續叫減息，表示「小幅降息是不夠的」，減息憧憬亦刺激美國原油上升1.2%。

道瓊斯工業平均指數收漲43點，升幅0.16%，報27235點。標普500指數收跌5點，跌幅0.2%，報3019點。納斯達克綜合指數收跌51點，或0.62%，報8279點。

3M升1.6%，報176.76美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻18點，而波音跌1.39%，報340.21元，拖低道指32點。

科技股方面，蘋果收市報210.22元，升1.19%，谷歌母公司Alphabet收市報1237.735元，跌0.6%，亞馬遜收市報1893.44元，跌2.55%，Facebook收市報196.2元，跌1.77%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.04%，報390點。德國DAX指數收跌0.02%，報12417點；法國CAC 40指數跌0.16%，報5601點；英國富時100指數收漲1.83%，報7686點。