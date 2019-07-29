電視廣播（0511）（TVB）今日以行政總裁李寶安名義，發出致各職藝員的通告指，感謝新聞部同事在這兩天香港再次經歷連串暴力衝突事件時，緊守崗位。但是他指，因應近期兩宗有人在公司範圍內張貼針對新聞部的標語，相信是有個別員工，因個人政治取態而作出有關行為，加上少數別有用心的傳媒及競爭者推波助瀾，目的是打壓無綫電視新聞自由。他說，對於「一方面有人高舉新聞自由的旗幟，同時用盡手段打壓和抹黑無綫新聞，雙重標準，我們堅決反對」。

李寶安在通告中稱，自六月示威衝突情況開始，在種種壓力下，無綫新聞一直堅守原則，不偏不倚，公正持平，如實報道，透過多角度拍攝和現場直播，讓觀眾親眼看到現場實況。特別是前線記者和攝影師，無畏無懼，日以繼夜在現場直播最新情況。但他因應個別部門員工政治取態，明言TVB絕不容許在公司內有類似行為，直接或間接干預新聞部工作，或將其政治傾向附加於工作上，公司亦絕不容忍，並謂必會嚴肅追究。該台重申，全力支持新聞部編輯自主，公正不偏，專業報道。

TVB發言人回覆本報查詢時指，確定有發出上述通告，但是沒有其他補充。

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