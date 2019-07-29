上周五大和資本一份報告，可以說是迄今為止金融界最詳盡分析香港事件的研究報告。很可惜，報告中提到最好及最壞的情況，很大機會不會出現，而被報告指為只有20%發生機率的「任意燃燒」（Let it burn），其實發生機會率最高，而且這情況比解放軍入城更差，應該被視為最壞情況（Worst-case scenario）。

如果任意燃燒的只是雜物，事情就簡單得多了，但妄議讉責的人，應該更全面地了解，任意燃燒的其實是政府，所燒毀的不是雜物，而是香港的聲譽。

大和報告中提到的「任意燃燒」，是指政府最終只會回應示威者的一至兩項訴求，示威者不會收貨，而政府亦不會減弱對示威人士的打壓，香港將進入抗爭常態化的新境界。報告認為「任意燃燒」的發生機會率只有20%。相反，最好情況（政府回應全部5項訴求）及最壞情況（解放軍出動協助戒嚴）各有40%。

很可惜，我認為實際情況是「任意燃燒」的機會率可能高達90%，其餘兩項發展的機會率，合共10%。示威者沒有絲毫讓步的想法，因為大家都抱著Now or Never的心態。而面對5大訴求，政府最能夠做的是正式撤回修例方案，僅此而已，大家期盼的獨立調查委員會，在林鄭眼中，等同要警方負擔政策失敗的責任，所以機會極微。

而任意燃燒，其實是比解放軍入城更加可怕。若果出動解放軍，外資立即撤離，這對中國亦沒有好處，因為香港本來還有一點剩餘價值，這是兩敗俱傷的事。而政府若果任意燃燒，不從根本地解決問題，而是把香港數十年來建立起的國際聲譽一點一滴地失去掉，把外資的撤離時間拖長，buy time讓大灣區成熟、讓深圳正式取代香港，然後才令香港壽終正寢。這才是最可怕的事。「任意燃燒」其實才應該是Worst-case scenario。

商界是最聰明而且是最有力的一群。在6月份我聽得最多的是年輕人要見好就收，但7月份換成是勸政府回應。近日「民意無用論」充斥網絡，年輕人再瀰漫著無力感，覺得即使挾民意也不能改變現狀，於是開始不介意做一些會失去民心的事情。而這種「民意無用論」，是漠視近一個星期以來的變化。

真正的轉捩點，由始至終不是衝擊立會，不是燃燒雜物，而是沙田新城市廣場事件，及其後的721元朗白衣人事件，在這兩件事開始，事件影響到商界，香港地產股及零售股開始跑輸大市，亦導致上周總商會也發表聲明，促請政府成立獨立調查委員會。

能夠讓事情扭轉的就只有商界。李嘉誠說過，此心安處是吾家。若真把香港當是家，商界應再向政府施壓，要求政府妥善解決問題，免得這個家被林鄭任意燃燒至失去價值。

文濤

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