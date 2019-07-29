長和系將於周四公布中期業績，美林報告預期長實（1113） 的中期核心淨利將升至90億元，每股盈利達2.44元，將較2018年中期撇除出售上海世紀匯廣場及中環中心權益溢利53億元大增69%。今次淨利大增，該行相信主要因中、港開發業務利潤理想，中港兩地利潤率分別為28%及40%。該行重申長實「買入」評級，目標價81元。

租金收入方面，該行則相信大致按年平穩，預期長實中期息每股0.51元，按年增加9%，該行又將2020至2021財年的每股盈利上調4至8%，主要反映內地更佳的合同銷售收入。

該行預期長實2019年全年核心盈利可增長23%，主要受益於大量的項目入帳，包括集團擁有630億元的未入帳銷售收入，當中或有500億元以上貨值可能可於全年入帳。以及反映其股息增長，而且在長期無盤賣後，長實將在未來12個月內推出3個香港主要項目，可重塑盈利前景﹔以及香港以外的非地產投資可為近期本港的示威事件後帶來輕微對沖，加上目前長實的資產淨值折讓達到47%，長實亦較其他大型同行股價落後。

該行又預期在下半年長實更多推盤將有利盈利前景。該行指，長實在上半年香港合約銷售僅得35億元，但下半年則有波老道21號第一期的140億元及愛海頌的80億元可售貨值可推，伴隨日出康城第8期的130億元可售貨值將於今年底或明年初推出。以及內地上半年的合約銷售額達86億元，加上內地上海高•尚領域成功於六月中推出等。

匯證則在報告內提到，預期長實中期股息將每股將增達12.8%至每股0.53元，主要受益於穩定增長的全球非地產業務。其股息增長將較領展（0823）更高，該行預期領展上半年股息增長按年為8.6%。

至於長和（0001）業績，高盛則預期中期純利按年增加2%至184億元，主要因海外運營受累匯率走弱影響，預期整體集團盈利仍按年增7至8%，與2018年全年按年增長9%的走勢相符。

該行直言不預期業績帶來重要驚喜，但認為投資者將集中在集團管理層對於潛在釋放業務價值的意見及進度，包括潛在分拆電訊塔資產或英國的公用資產將成為焦點，並將按此等潛在重組方案的價值作為該股重估的催化劑。

該行又留意到，在過往2018年中期及全年業績，長和都有零售及港口業務的高級管理層亮相與投資者討論其增長及數碼化策略，相信今次集團將集中在電訊範疇，由於長和增加資源在電訊佈局及市場整合上，該行亦將之視為盈利及股價驅動的重點。

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