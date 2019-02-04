全城靜待港澳辦下午3時記招，在開會前成交淡靜，下午2時曾跌至全日低位的27945點，跌452點或1.59%。下午3時開記招，言論大致符合市場預期，港股一度跌幅收窄。

言論大致符合預期。全國港澳研究會副會長劉兆佳早前預期，「會上將重申中央支持特區政府及警隊的立場，不排除會高度讚揚警隊處理示威表現，同時又會向外國闡明中央立場，即香港事務不容外國干涉或評論。」。今次會上亦出現相關言論，既有「支持警方嚴正執法」、「向一直堅守崗位、恪盡職守、無懼無畏、忍辱負重的優秀香港警察，致以我們崇高的敬意」，亦有批評「西方有些政客發表一些不負責任言論，扮演不光彩角色」、「無非是想把香港搞亂，進而干擾遏制 中國的發展。『這個圖謀是無法得逞的』」。

3點意見，無提出動解放軍，但有用「旗幟鮮明地」。港澳辦3點意見包括「希望香港社會各界人士『旗幟鮮明地』反對和抵制暴力。」、「希望香港社會各界人士堅決守護法治。」、「希望香港社會盡快走出政治紛爭，集中精力發展經濟、改善民生。」。如以「旗幟鮮明地」作為關鍵詞在Google搜尋，會得到《必須旗幟鮮明地反對動亂》，又稱「四·二六社論」，的搜尋結果。

記招3時開始，恒指由下午3時正的低位27978點，跌約419點，反彈至3時18分的反彈最高位28135點，跌幅收窄至262點，其後跌幅又擴大，至3時34分，跌幅擴大至359點，至3時59分止，跌幅收窄至最少271點。

港股收市跌291點或1.03%，報28106點，成交金額686億元，較昨日增加1.3%；國指跌72點或0.67%，報10780點。走勢上，大市曾跌穿50天線(27972點)但收市後重回其上。但今日低位27945點，曾是今年6月19日以來最低，下試上升裂口頂。

港澳辦言論後，大市雖然反覆，不過本地地產股繼續下跌，九龍倉置業（1997）跌4.72%，收報48.4元，是跌幅最大的藍籌。恒地（0012）跌2.12%，收報41.5元；新地（0016）跌0.63%，收報127.2元；新世界發展（0017）跌3.6%，收報11.26元；長實集團（1113）跌2.55%，收報61.1元；信置（0083）跌1.53%，收報12.84元；領展（0823）跌2.79%，收報92.35元。

弱勢不變的仍包括港鐵（0066）、友邦（1299）。傳港鐵車長擬明早罷工，港鐵跌3.16%，收報52.1元，早市曾跌至51.5元，創逾1個月低。而憂慮近期連串事件引發較多索償，或影響到保費收取，友邦跌1.9%，收報82.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低57點。

大市午後上升股份增至6隻，其中申洲國際（2313）升1.18%，收報111.7元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升0.54%，收報372.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻16點。其餘4隻是中生製藥（1177）升0.53%，收報9.5元、電能實業（0006）升0.35%，收報57.45元、旺旺（0151）升0.16%，收報6.25元、中電（0002）升0.12%，收報85.9元。

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