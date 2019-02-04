中國人壽（2628）發出盈利預喜，預計2019年中期歸屬於公司股東的淨利潤較2018年同期增加約188.86億元(人民幣‧下同)，至221.71億元，按年增加約115%至135%；預計2019年中期扣除非經常性損益後歸屬於公司股東的淨利潤較2018年同期增加約140.59億元至173.67億元，按年增加約85%至105%。

2018年同期，中人壽歸屬於公司股東的淨利潤為164.23億元；扣除非經常性損益後歸屬於公司股東的淨利潤為165.4億元。每股收益為0.57元。

中人壽解釋，業績增長的主要原因是，投資收益的影響。自2018年底以來，公司在既定戰略資產配置策略安排下，及時佈局，主動操作，加上2019年上半年境內股票市場大幅上漲影響，公司公開市場權益類投資收益同比大幅增加。

另外，公司非經常性損益的影響。2019年5月29日，中國財政部、國家稅務總局下發《關於保險企業手續費及傭金支出稅前扣除政策的公告》，明確 2018 年度企業所得稅匯算清繳按照該公告執行。因執行該政策，公司 2018 年度應交企業所得稅減少約51.54億元，相應減少報告期所得稅費用。

中人壽全日收報20.15元，跌1.7%。

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