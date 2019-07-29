星展集團公佈上半年業績，純利增長12%錄得新高32.5億新加坡元（折合約185億港元）。增長受惠公司貸款增長及淨息差擴大，總收入增長11%，錄得72.6億坡元（折合約414億港元）。而集團第二季總收入亦達季度新高，錄得37.1億坡元（折合約211億元），按年上升16%，較上一季度增4%。

星展香港上半年業績亦錄得大幅增長，撇除去年出售物業收益，純利按年增長13%至44億港元的新高。環球市場上半年受貿易戰拖累，不過星展香港仍錄得6%貸款額增長，同期淨利息收入上升16%至57億港元。受貸款額增加及淨息差擴大帶動，上半年公司總收入錄84億港元。

星展香港董事總經理兼財務總監陳立珊指，公司第二季業務有所放緩，部分是由於中美貿易戰不明朗因素令貿易貸款有所下降，但公司非貿易公司貸款增幅強勁，因此總體依然有所增長。

聯儲局將於本周議息，市場普遍預期減息，陳立珊亦認同，指有八成機會減息0.25厘，同時指預期今年9月將再有一次減息行動。被問及美息下調會否為公司淨息差帶來壓力，她指由於美國各項數據普遍向好，本次為「保險式降息」，估計對公司影響不大。

星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生指，下半年多項因素或影響公司貸款額增幅放緩，包括中美貿易摩擦、國內銀根放鬆令中資海外貸款需求下降，以及人民幣未來可能下調。不過被問及香港近期社會事件是否影響公司，張建生就表示拒評社會事件，不便透露客戶財富管理情況，同時指無見到市民於星展開戶數字有明顯增加。