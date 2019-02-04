逃犯條例的蝴蝶效應一發不可收拾，國務院港澳辦將於下午三時表達對港立場，全國港澳研究會副會長劉兆佳相信，會上將重申中央支持特區政府及警隊的立場，不排除會高度讚揚警隊處理示威表現，同時又會向外國闡明中央立場，即香港事務不容外國干涉或評論。若然如此，基本上符合市場預期，意味着對事件全無幫助，會上言論隨時更會為目前氣氛火上加油，即使最終用法治手段來解決社會不穩定的問題，但根本原因未解決，商界對香港的營商環境都會有憂慮。

港股半日跌340點或1.2%，報28056點，成交金額368億元；國指跌94點或0.87%，報10759點。

美國商會發聲明，受訪的成員中，絕大多數認為，港府需要解決引發抗議活動的根本原因，而不僅僅是通過短期的法治手段來解決社會不穩定的問題。國際企業對香港的短期前景感到悲觀，因為不斷升級的暴力和政治僵局已經損害了他們的營運，並加劇外界對香港變成一個風險更大地方的印象。

美商會代表一批在香港的主要企業，既然對香港的短期前景感到悲觀，加上目前衝突遍地開花，零售表現、寫字樓租賃近期均受影響，地產股全線下挫，九龍倉置業（1997）跌4.04%，收報48.75元，是跌幅最大的藍籌。恒地（0012）跌2.95%，收報41.15元；新地（0016）跌1.17%，收報126.5元；新世界發展（0017）跌3.77%，收報11.24元；長實集團（1113）跌2.55%，收報61.1元；信置（0083）跌2.15%，收報12.76元。

本港亂局除地產股受影響，友邦（1299）自721元朗襲擊發生後，上周已累挫4.8%，今日更是連續第二日裂口下跌，半日再跌2.02%，收報82.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低61點，低位82.25元，創1個月低。

逆市向上的藍籌只有兩隻，申洲國際（2313）升1.09%，收報111.6元，是升幅最大的藍籌，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點；另一上升藍籌則為騰訊（0700），升0.05%，收報370.4元。申洲國際今早公布，與寧波市北侖區政府訂立框架協議，將於條件合適時擬參與或將促使投資人參與該等項目。18個項目的最高投資金額估計約為72億元人民幣。

傳明日港鐵（0066）車長計劃罷工，港鐵半日跌3.72%，收報51.8元。

工商銀行（1398）、中國信達（1359）及中國長城資產管理入股錦州銀行（0416），工行股價今早受壓，最低見5.36元，跌2.9%，見2個半月低，工行半日跌2.54%，收報5.38元。其他內銀亦下跌，建行（0939）跌0.97%，收報6.14元；交行（3328）跌0.52%，收報5.75元；中行（3988）跌1.23%，收報3.22元。

金斯瑞（1548）公布，去年全資子公司美國傳奇、非全資子公司愛爾蘭傳奇(合稱傳奇)，與楊森生物簽署了一項合作及許可協議。根據協議條款及條件，有關美國臨床試驗的第二個及第三個里程碑事件已經達成，傳奇有權就第二個及第三個里程碑享有由楊森向傳奇分別支付3000萬美元及2500萬美元的里程碑付款。金斯瑞半日升12.3%，報19.9元。

碧桂園服務（6098）發盈喜，預期截至6月底止未經審核綜合純利及未經審核股東應佔溢利，將按年錄得超過50%的增長。碧桂園服務半日升0.8%，報19.02元，最多曾升5.6%，高見19.92元，創上市新高。

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