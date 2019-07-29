恒指跌340點，收報28056點，成交金額368億元。港澳辦今日下午將舉行記者會，首次回應香港局勢。一般預料中央會發表強硬言論，並重申支持特首林鄭月娥，投資者擔心局勢進一步惡化，甚至會走向出動解放軍的方向，港資股沽壓沉重，地產股、收租股、友邦（1299）全都大跌，就連領展（0823）為首的房託也普遍大跌，領展14天RSI罕有地跌破30%水平。

強勢股出現較大獲利沽壓，借加價消息大升的日清食品（1475）跌7.9%，一直貼近52周高的中聯重科（1157）也跌4%，盈喜的碧桂園服務（6098）則逆市升0.8%。整體來看，強勢股出現獲利情況，弱勢股也反彈力度一般，加上股份普遍低於50天線，市底偏弱，後市偏弱機會較大。

但要留意，港資股中房託是最硬淨的類別，今天也大跌，反映投資者開始進入無條件投降階段，對香港政局徹底失去信心。中長線形勢還得看局面發展，以及中央作何回應，但短線反而有少許沽盤出現得七七八八的可能。

當中領展（0823）14天RSI已低見28.7%，是相當罕見的超賣，就算是去年大跌市，最低亦僅為33%。周線圖來看2013年展開大升浪至今，每次跌至周線圖保歷加通道底部都見強大支持，現時處於大約87元，可候低收集。

張兆聰

明報首席評論員