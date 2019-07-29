彭博報道，香港美國商會周一在一份聲明中表示，政府應立即採取切實行動，解決近期示威的根本原因，恢復對香港作為亞洲卓越國際商業和金融中心地位的信心。

會長早泰娜(Tara Joseph)在聲明中表示，過去一周受訪的成員中，絕大多數認為，港府需要解決引發抗議活動的根本原因，而不僅僅是通過短期的法治手段來解決社會不穩定的問題。

美國商會引述對其成員的一項調查，國際企業對香港的短期前景感到悲觀，因為不斷升級的暴力和政治僵局已經損害了他們的營運，並加劇外界對香港變成一個風險更大地方的印象。

美國商會敦促港府阻止任何進一步的傷害，並展現清晰的領導力以滿足香港人的期望，敦促港府在「一國兩制」框架下恢復香港有效治理的聲譽。

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