警民衝突持續，恒指今早低開134點或0.48%，報28262點，成交金額13億元；國指今早低開45點或0.42%，報10808點。

中海油（0883）跌1.82%，報12.92元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.25%，報83.15元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低37點。石藥（1093）升1.3%，報14.06元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點。

美國科技股向上，Twitter、Alphabet受業績刺激而向上，不過，騰訊（0700）跌0.65%，報367.8元。

元朗襲擊引發的風波未完，周六日元朗上環等地續有警民衝突。本地地產股方面，恒地（0012）跌0.24%，報42.3元、新地（0016）跌0.86%，報126.9元、新世界發展（0017）跌1.03%，報11.56元、領展（0823）跌0.84%，報94.2元；長實集團（1113）續逆市升，今早開市升0.48%，報63元。

碧桂園服務（6098）發盈喜，預期截至6月底止未經審核綜合純利及未經審核股東應佔溢利，將按年錄得超過50%的增長。今早開市報19.06元，升1.06%。

新城發展（1030）公布，向A股上市的同行金科集團（深︰000656）以27.37億元轉讓八個地產項目。今早開市報7.05元，升0.57%。

工商銀行（1398）公布，其全資子公司工銀金融資產投資（簡稱工銀投資）以不超過30億元接手錦州銀行（0416）的內資股股份，該批股份佔錦州銀行普通股股份總額10.82%。此外，以不良資產經營為核心業務的中國信達（1359）亦公布，接手錦州銀行普通股總數為6.49%，但未有披露詳細涉資。工行跌0.36%，報5.5元，中國信達今早開市報1.74元，無升跌、錦州銀行續停牌，停牌前報7元。

南岸集團（0577）公布，再次延後公司1月與一位主要股東的聯繫人士所簽訂的諒解備忘錄的屆滿日。該份備忘錄內容為該名主要股東，對南岸集團的附屬公司兼旗下豪華酒店十三第酒店的實益擁有公司進行潛在投資，預計公司獲得不超過15億港元的投資。續停牌，停牌前報0.215元。

據內地傳媒報道，美團點評（3690）控股公司之一北京三快科技的經營範圍出現變更，新增零售煙草（含電子煙）等業務，或是代表用家可在美團內訂購電子煙。今早開市報64元，跌1.2%。

經營759阿信屋的CEC國際（0759）公布截至今年4月底止全年業績，期內淨虧損952.1萬港元，按年收窄71%，每股虧損1.43仙。今早開市報0.5元，跌1.96%。

申洲國際（2313）公布，與寧波市北侖區政府訂立框架協議，將於條件合適時擬參與或將促使投資人參與該等項目。18個項目的最高投資金額估計約為72億元人民幣。今早開市報報108.5元，跌1.72%。

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