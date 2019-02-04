美股三大指數上周五向上，不過港股ADR則跌61點或0.2%，報28336點。逃犯條例引發連串風波，觸發元朗無差別恐襲市民，增加市民對警方的不信任，多個政府部門均有公務員指摘。港局勢未知何去何從，今日下午三時港澳辦舉行的記者會，將說明香港當前局勢，留意是火上加油，還是回應民意。

港股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.02%，折合報370.28元；匯控（0005）跌0.1%，折合報64.19元；建行（0939）跌0.63%，折合報6.16元。

今日焦點股份可留意：

美國科技股向上，Twitter、Alphabet受業績刺激而向上，留意香港上市的科技股能否跟隨。

元朗襲擊引發的風波未完，周六日元朗上環等地續有警民衝突，留意本地地產股。

國家統計局公佈，6月份的規模以上工業企業利潤約6019.2億元（人民幣，下同），按年下降3.1%，而5月份為按年增長1.1%。累計上半年，規模以上工業企業利潤29840.0億元，按年下降2.4%，降幅比1至5月份擴大0.1個百分點。

碧桂園服務（6098）發盈喜，預期截至6月底止未經審核綜合純利及未經審核股東應佔溢利，將按年錄得超過50%的增長。

新城發展（1030）公布，向A股上市的同行金科集團（深︰000656）以27.37億元轉讓八個地產項目。

工商銀行（1398）公布，其全資子公司工銀金融資產投資（簡稱工銀投資）以不超過30億元接手錦州銀行（0416）的內資股股份，該批股份佔錦州銀行普通股股份總額10.82%。此外，以不良資產經營為核心業務的中國信達（1359）亦公布，接手錦州銀行普通股總數為6.49%，但未有披露詳細涉資。

南岸集團（0577）公布，再次延後公司1月與一位主要股東的聯繫人士所簽訂的諒解備忘錄的屆滿日。該份備忘錄內容為該名主要股東，對南岸集團的附屬公司兼旗下豪華酒店十三第酒店的實益擁有公司進行潛在投資，預計公司獲得不超過15億港元的投資。

據內地傳媒報道，美團點評（3690）控股公司之一北京三快科技的經營範圍出現變更，新增零售煙草（含電子煙）等業務，或是代表用家可在美團內訂購電子煙。

經營759阿信屋的CEC國際（0759）公布截至今年4月底止全年業績，期內淨虧損952.1萬港元，按年收窄71%，每股虧損1.43仙。

申洲國際（2313）公布，與寧波市北侖區政府訂立框架協議，將於條件合適時擬參與或將促使投資人參與該等項目。18個項目的最高投資金額估計約為72億元人民幣。

其他報道：

【框架協議】申洲國際與寧波市北侖區政府訂立協議 擬投資72億

【盈喜】碧桂園服料純利增長逾50%