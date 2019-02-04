戴德梁行一份有關大中華區資本市場的報告顯示，第二季度中國商業地產的交易總額按年下降19%至402億（人民幣，下同），但基於首度市場活躍下，上半年交易總額按年仍升3.3%，總計達1,258億。

當中，在北京上半年大宗交易投資市場持續保持活躍態勢，在第一季度中坤廣場大額交易的帶動下，上半年北京市場易額達219.9億元，按年增140%，其中，截至6月10日的二季度交易額達57.3億元，按年升30.7%。報告預期，下半年買家將繼續保持活躍的狀態，鑒於外資企業在投資策略上一直相對謹慎，對資產價格和收益也比較敏感，因此，北京市場可交易的成熟項目及核心區域的城市更新項目將會是其重點關注的投資對象。

香港方面，報告指出香港商業地產投資在首季呈現疲態後，於第二季度重現曙光，交易金額飆升5.1倍至258.4億港元，當中又以寫字樓市場交投最為明顯，在次季創下總值217.3億港元的成交，較過往五年季度平均的136.4億港元高出59%，升幅大增的原因是由於太盟投資集團，基匯資本和宏璟資本分別收購了位於九龍灣的豐樹中心（現已易名為國際貿易中心）﹔ 鰂魚涌的英皇道625號及上環的蘇杭街69號，總投資金額達到166.5億港元。

報告預期，本港商業地產市場的投資前景將很大程度上會取決於貿易戰談判的方向。 如果談判取得正面進展，預計房地產市場的不確定性將進一步減退，而談判結果將推動2019年下半年的投資氣氛。鑒於本港擁有穩固的經濟基礎和相對快速的資本增值潛力，預計房地產私募基金對大型商業地產的投資需求將保持強勁。

此外，二季度深圳大宗物業交易市場成交主要以小資金規模交易為主，共錄得成交額64億元，稍好于上年同期的58億元。