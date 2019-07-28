早前證監會發表調查，指香港資產及財富管理業務於上年吸納凈資金流入7830億港元。財經事務及庫務局局長劉怡翔隨即發表網誌，指香港是國際資產及財富管理中心，行業高度國際化，同時政府一直留意業務有關機會。不過於網誌最後，局長亦有意無意提到香港金融中心地位得來不易，未來要靠年輕人守護，未知是否於日前修訂《逃犯條例》引發的社會爭議有關。

劉怡翔指出，香港資產及財富管理業務當中，非香港投資者的資產佔整體業務的62%，其中前三位地區分別是21%來自北美洲，14%來自亞太區，11%來自中國內地，因此業務是非常國際化。他又指，香港基金銷售網絡廣泛，包括內地、澳洲、馬來西亞、瑞、法、英等海外市場，除今年又納入盧森堡及荷蘭外，證監會亦繼續推廣基金互認安排。他指，政府同時密切留意相關的國際標準和發展機會，希望緊貼國際趨勢。

行文最後，局長隨即表示，成功的國際資產及財富管理中心除以上幾點，更需要有國際視野的人才，而這正將會是香港的年輕一代。他表示，鼓勵年輕一代以多角度思考和了解社會議題，同時培養國際視野、學好兩文三語，可以多學習其他語言及參加交流團，以好好裝備自己。最後他指出，香港國際金融中心的地位得來不易，而「香港國際都會的未來，正正是靠我們的青年人去守護」，籲「大家一起努力」。