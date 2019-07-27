美國次季GDP好過預期，加上Alphabet等巨企季績理想，美股三大指數上揚，標指及納指再創收市新高，分別升0.74%和1.11%，報3025點及8330點；道指則升0.19%，報27192點。整周累計，道指、標指、納指分別升0.14%、1.65%和2.26%。

Conning全球首席投資策略師Rich Sega表示，市場預期前瞻指引下調，而美企截至6月份的季度收益表現不錯，約四分之三的美企表現超過分析師預期，料全年收益穩定。惟有分析師看淡下半年美企盈利預測，但市場相信下周聯儲局鮑威爾放鴿減息，抵消利潤放緩的影響，甚至再刺激股市。

Google 母公司Alphabet次季收入大增19%，股價大漲9.62%；社交媒體Twitter公布次季收入大增18％至8.41億美元，股價升8.92%。星巴克業績勝預期，股價漲8.94%。

港股ADR比例指數跌54.94點或0.19%，報28342點；中行（3988）ADR折合報3.23元，較港收市低0.99%；中海油（0883）ADR折合報13.04元，較港收市跌0.88%，中石化（0386）ADR折合報5.11，較港收市低0.79。