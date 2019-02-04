經營759阿信屋的CEC國際（0759）公布截至今年4月底止全年業績，期內淨虧損952.1萬元，按年收窄71%，每股虧損1.43仙。公司指出，經過長期整頓後，成本結構已重回穩定合理水平，租務人員正在民生地段尋找合適新店位置，5月至今已有6間新店，另有2間新店正在裝修。

由於分店數目減少，公司期內收入按年跌7.1%至18.39億元。公司亦全面退出較高毛利率的化妝品零售，一共結束11間化妝品專門店，毛利按年跌10.7%，綜合毛利率33.7%，按年減少1.4個百分點。期內集團淨虧損952.1萬元，較去年同期為虧損3286.9萬元收窄71%。零售業務收益為17.3億元，按年減少6.3%，由於經營成本改善，經營溢利則按年大增91%至1187.4萬元。

公司期內共經營179間分店，較去年同期減少27間店金。公司提到，關閉的分店大部分均是積效欠佳，包括11間化妝品專門店，全線只剩下1間759 KAWAIILAND機場分店，亦將於今年10月份租約期滿結業。

公司指出，未來新分店的選址將為私人屋苑或公共屋邨的商場或商舖，冀重新發展零售網絡後，可提高業務規模及收益，亦會增加進口商品的進貨量，加大採購議價空間，提升759阿信屋的市場競爭力。

公司續稱，「759阿信屋」將專注發展食品及其他民生必需品。由於零食市場已飽和，難以成為業務增長火車頭，759阿信屋將會發展零食以外，糧油副食品、飲品等，以及非食品類別的紙品、清潔劑和洗滌用品。至於「759 KAWAII」的個人護理用品，包括衛生巾、化妝棉、洗頭水及沐浴露等，就會併入759阿信屋內陳列及售賣，為零售業務帶來穩定貢獻。759阿信屋亦正與外地廠家洽商，引入一系列新興健康食品，包括植物肉製品等，稍後將推出市場。