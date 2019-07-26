港交所（0388）公布借殼上市及其他殼股活動等諮詢總結，其中，包括刪除第8.05條的反收購合規規定，釋除「白武士」疑慮。

上市主管戴林瀚表示，考慮回應意見後，對原有建議作出調整，相信最後落實的新反收購規則，將有足夠的靈活性應對不斷轉變的反收購行為。

經過諮詢後，有關反收購建議所作主要改動有5個。

當中，就反收購的原則為本測試中，有兩個改動，第一個是由「控制權或實際控制權的變動」因素的指標因素，改為用更準確的字眼「發行人控股股東出現變動」或「能夠行使實際控制權的單一最大主要股東出現變動」；第二個是將「一連串的交易及／或安排」因素中有關創建業務、股權融資及終止業務的提述刪去，以釋除市場擔心聯交所可能會對發行人日常業務中的交易引用反收購規則的疑慮。

另外三點，分別是「不採納對發行人終止被視為一連串交易的一部分的交易並以『早有預謀』策略規避新上市規定的情況施加額外規定的建議，以釋除市場對監管方面不確定性的疑慮」；「刪除建議中對第13.24條發行人要求擴張後集團須符合《上市規則》第8.05條的反收購合規規定，以釋除市場擔心規模較小的發行人會特別受到限制的疑慮」；及「修訂建議中對可使用極端交易類別的發行人施加的額外規定，以釋除市場擔心對中小型發行人不公的疑慮」。

其中，刪除有關第8.05條的反收購合規規定，有助釋除市場對限制「白武士」活動的疑慮。因原先根據定，注入的新業務除了要達到3年累計有5000萬元盈利的主板基本標準之外，更要填補上市公司過去3年所錄得的累積虧損，使到成本大增，令白武士更難出手成功拯救公司。

《上市規則》 條文修訂將於2019年10月1日生效。

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