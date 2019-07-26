證監會發表年度資產及財富管理活動調查的結果，顯示截至2018年底香港資產及財富管理業務的管理資產達23.955萬億元（3.059萬億美元），較2017年的24.27萬億元（約3.108萬億美元）下跌約1.3%。

證監會行政總裁歐達禮（Ashley Alder）指，最新的調查顯示在2018年香港資產及財富管理業於充滿挑戰的全球市場環境下，仍具備基本優勢，將繼續推行各項措施，進一步令香港發展成為全球首要的資產及財富管理中心。 ”

調查報告顯示，面對全球市場波動，雖然資產及財富管理業務經調整後的管理資產按年下跌5%至23萬億元（約2.943萬億美元），但在主要亞太股票市場出現較大的調整時，淨資金流入在2018年仍達到7,830億元（1,000億美元）。

持牌機構及註冊機構經營的資產管理及基金顧問業務的管理資產下跌6%至16.447萬億元（約2.1萬億美元）﹔私人銀行及私人財富管理業務的管理資產微跌2%至7.624萬億元（9,730億美元）﹔信託持有資產達4.333萬億元（5,530億美元）。

非香港投資者持續成為資產及財富管理業務的主要資金來源，佔相關業務所管理資產的62%﹔在香港管理的資產佔資產管理業務所管理資產的55%，當中有50%投資於股票。

資產及財富管理業務的從業員總數為42,821人，其中從事非銷售及市場推廣活動的從業員所佔比例日益增加。

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