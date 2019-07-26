新世界（0017）向母企周大福企業以40.1億元(人民幣．下同)收購「寧波新世界廣場」項目餘下的51%權益，代價由內部資源撥付，代價中包括待售股份代價約9.72億元，轉讓待售貸款約30.38億元。完成後，該項目將成為集團的間接全資附屬公司。

集團指，向母企收購項目是因為集團積極優化其內部架構並適時審視其資產組合。在房地產業務方面，集團持續策略性投資中國重點城市，並發展具備標誌性及潛力優厚之重點項目，相信將該項目由合營企業轉為附屬公司將有助提升資產的營運效率，並跟集團增加經常性收入的發展策略一致。

同時，收購將可讓集團取得該物業項目的全面管理控制權，從而達至提昇該物業項目的管理效率，集團將充分利用其優勢、豐富資源及綜合商業營運經驗將該物業項目打造成一個標誌性的智慧商住綜合體，供銷售及投資用途。

據公告，該項目佔地約10萬平方米，建成後預計可提供13.77萬平方米的總樓面面積作住宅用途，12.17萬平方米作商業用途，18.85萬平方米作辦公室用途，4.1萬平方米作酒店用途、9.58萬平方米作停車場用途及23.18萬平方米作配套設施用途。辦公大樓正在進行主體結構施工，而建造一個商場的商業整體方案已獲政府部門批准。

集團指，該項目未經審核綜合資產淨值約為60億港元。項目截至2018年6月底除稅項及非經常項目後淨溢利為1.9億元，2017年6月底為淨虧損7574萬元。

據新世界中國網站顯示，該項目位於中心商務區三江口，總投資額逾150億元。項目分三期開發，規劃發展K11購物藝術中心、瑰麗酒店、寧波塔、寫字樓、高端住宅、休閒商業街及寧波首個城市中央K11藝術花園。

記者：方楚茵

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